Инвесторов из Китая интересуют полезные ископаемые и туризм в ЕАО
Биробиджан, 18 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Туризм, полезные ископаемые и сельское хозяйство Еврейской автономии заинтересовали представителей компаний Китая. Об этом заявил в интервью телеканалу НТК21 председатель Законодательсного собрания региона Роман Бойко.
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Интерес спикер Заксобрания объяснил уникальным географическим положением Еврейской автономии и границей с Китаем протяжённостью 570 километров. Кроме того, через регион проходит Транссибирская магистраль и автомобильная дорога.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории пункта пропуска Нижнеленинский возле трансграничного моста из Еврейской автономии в Китай создадут транспортно-логистический терминал. Соглашение о его строительстве было подписано 5 сентября на VII Восточном экономическом форуме.