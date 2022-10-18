Москва, , 13:15 — REGNUM Роскомнадзор требует от корпорации Google незамедлительно разблокировать доступ к аккаунту Совфеда РФ на платформе YouTube. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Youtube (сс) Esther Vargas

«Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации Федерального Собрания РФ на видеохостинге», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что ведомство рассматривает данные действия видеохостинга YouTube «как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации».

В РКН также отметили, что с апреля 2020 года обнаружено 87 подобных актов цензуры в отношении российских YouTube — каналов.