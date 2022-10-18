Томск, , 13:12 — REGNUM В Томской области заключён под стражу бывший заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Задержан бывший заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто Цитата из видео УФСБ по Томской области

Экс-чиновник был задержан 17 октября в рамках расследования уголовного дела против первого замглавы Томского района. Паршуто обвинили в организации и руководстве злоупотреблением должностными полномочиями.

По данным следствия, в декабре 2019 года управление территориального развития районной администрации заключило с ООО «СпецМонтажСтрой» контракт на строительство школы на сумму более 325 млн рублей.

В 2020 году сотрудники «Строительной лаборатории», которую наняли для строительного надзора, направили в адрес подрядчика более 20 предписаний об устранении выявленных нарушений. Однако они были проигнорированы застройщиком, в связи с чем здание школы оказалось опасным для людей.

Несмотря на это, Евгений Паршуто поручил начальнику стройнадзора вернуть документы, препятствующие оплате выполненных работ, а начальнику департамента — подготовить соглашение о расторжении контракта со «Строительной лабораторией».

«Также он дал незаконное указание первому заместителю главы администрации Томского района о принятии и оплате выполненных подрядчиком работ, подписании актов о приемке выполненных работ, создав тем самым условия для необоснованной оплаты выполненных подрядчиком работ на сумму порядка 14 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

В результате бюджету района был нанесён ущерб на указанную сумму. Бывшему замгубернатора к настоящему времени предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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