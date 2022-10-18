Вашингтон, 18 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В США в возрасте 96 лет умер актёр и каскадёр Тед Уайт, сыгравший маньяка Джейсона Вурхиза в фильме ужасов «Пятница, 13-е: Последняя глава «. Об этом 18 октября сообщает портал IGN.

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О смерти актёра сообщил на своей странице в соцсети специалист по фильмам ужасов и организатор фанатских мероприятий Шон Кларк. Он написал, что Уайт «мирно скончался» в своём доме. «Он был моим приемным дедушкой и стал лучшим рассказчиком, которого вы могли когда-либо встретить», — отметил Кларк, предложив подписчикам ознакомиться с книгой покойного Cast a Giant Shadow.

Для справки: первой работой Теда Уайта в кино стала эпизодическая роль в картине 1949 года «Пески Иводзимы». Стоит отметить, что в хорроре «Пятница, 13-е: Последняя глава» актёр снялся из-за того, что ему нужны были деньги, он даже попросил не упоминать его имя в титрах. Зрители также могли видеть его в картинах «Трущобы», «Трон», «Человек со звезды», «Бесконечная погоня» и других.