Тегусигальпа, 18 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Семейные денежные переводы, отправленные в Гондурас из-за рубежа, составили более шести миллиардов долларов за первые девять месяцев этого года. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) Флаг Гондураса

Согласно отчету Центрального банка Гондураса, эта сумма представляет собой рост на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По данным ЦБ страны, только за сентябрь гондурасцы, проживающие за границей, в основном в США, отправили 737,4 млн долларов. При этом 69,2% отправляли в среднем 528,7 долларов в месяц, а 82% семей, получающих эти деньги, тратят их в основном на питание, медицинские услуги и образование.

Отмечается, что наибольший вклад в помощь семьям в Гондурасе вносят такие страны, как США, Испания, Канада и Мексика. Семейные денежные переводы в стране составляют 20% валового внутреннего продукта.