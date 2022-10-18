В Гондурасе назвали объём денежных переводов из-за рубежа
Тегусигальпа, 18 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Семейные денежные переводы, отправленные в Гондурас из-за рубежа, составили более шести миллиардов долларов за первые девять месяцев этого года. Об этом пишет Prensa Latina.
Согласно отчету Центрального банка Гондураса, эта сумма представляет собой рост на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
По данным ЦБ страны, только за сентябрь гондурасцы, проживающие за границей, в основном в США, отправили 737,4 млн долларов. При этом 69,2% отправляли в среднем 528,7 долларов в месяц, а 82% семей, получающих эти деньги, тратят их в основном на питание, медицинские услуги и образование.
Отмечается, что наибольший вклад в помощь семьям в Гондурасе вносят такие страны, как США, Испания, Канада и Мексика. Семейные денежные переводы в стране составляют 20% валового внутреннего продукта.