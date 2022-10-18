Рязань, 18 октября 2022, 13:11 — REGNUM Решение о региональной единовременной выплате для мобилизованных граждан принято в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.
Рязанцы, призванные в рамках частичной мобилизации, получат по 100 тысяч рублей.
Кроме того, для поддержки военнослужащих и их семей предусмотрены бесплатный санаторный отдых по возвращению с места службы, бесплатная юридическая помощь, внеочередное обслуживание в учреждениях соцзащиты населения.
Соответствующий законопроект области рассмотрят депутаты заксобрания уже 19 октября.