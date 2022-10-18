Рязань, 18 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Решение о региональной единовременной выплате для мобилизованных граждан принято в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Рязанцы, призванные в рамках частичной мобилизации, получат по 100 тысяч рублей.

«Министерством труда и социальной защиты населения предлагалось сделать выплату в размере 50 тысяч рублей. По итогам обсуждений мы приняли решение сделать эту выплату в сумме 100 тысяч рублей. Потому что поддержка мобилизованных, их семей сейчас для нас самый приоритетный вопрос. Несмотря на непростую нагрузку на бюджет, мы обязаны его решать», — отметил губернатор Павел Малков.

Кроме того, для поддержки военнослужащих и их семей предусмотрены бесплатный санаторный отдых по возвращению с места службы, бесплатная юридическая помощь, внеочередное обслуживание в учреждениях соцзащиты населения.

Соответствующий законопроект области рассмотрят депутаты заксобрания уже 19 октября.