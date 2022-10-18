Прага, 18 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Прага ответит на демонтаж части ограждения у «Чешского дома» в Москве в рамках своей дипломатии. Об этом 18 октября заявил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

Ранее работники управы Тверского района Москвы демонтировали часть ограждения вокруг общественно-культурного центра «Чешский дом» на 3-ей Тверской-Ямской улице. Причиной стало на то, что строительство ограждения не было разрешено.

«Я нахожусь в контакте по этому вопросу с главой МИД Яном Липавским. Реакция Чехии будет соответствовать международным правилам, вопрос будет решаться в рамках чешской дипломатии», — сказал Фиала.

Он добавил, что не может пропустить этот случай и считать его чем-то естественным, поэтому Чехия ответит соответствующими средствами.

Липавский при этом заявил о серьёзном нарушении прав собственности Чехии в России.

Напомним, в феврале 2022 года правительство Чехии отозвало разрешения на деятельность генконсульств РФ в городах Брно и Карловы Вары. В октябре власти Чехии запретили российским туристам въезд на территорию республики.

Читайте также: Туристов из России с 25 октября не будут пускать в Чехию