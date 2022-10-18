Москва, 18 октября 2022, 13:10 — REGNUM Госдума прекратила трансляции пленарных заседаний, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.
На сайте нижней палаты парламента уже несколько лет ведется раздел «Прямая трансляция», где можно посмотреть трансляции круглых столов, парламентских слушаний, а самое главное — пленарных заседаний.
Вместе с тем парламентарии предупреждали, что «будет появляться все больше и больше закрытых форматов».
В закрытой от СМИ встрече депутатов Госдумы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным увидели в этом подтверждение.
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