Москва, , 13:10 — REGNUM Госдума прекратила трансляции пленарных заседаний, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

На сайте нижней палаты парламента уже несколько лет ведется раздел «Прямая трансляция», где можно посмотреть трансляции круглых столов, парламентских слушаний, а самое главное — пленарных заседаний.

Вместе с тем парламентарии предупреждали, что «будет появляться все больше и больше закрытых форматов».

В закрытой от СМИ встрече депутатов Госдумы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным увидели в этом подтверждение.

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