Москва, 18 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Госдума прекратила трансляции пленарных заседаний, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

На сайте нижней палаты парламента уже несколько лет ведется раздел «Прямая трансляция», где можно посмотреть трансляции круглых столов, парламентских слушаний, а самое главное — пленарных заседаний.

Вместе с тем парламентарии предупреждали, что «будет появляться всё больше и больше закрытых форматов».

В закрытой от СМИ встрече депутатов Госдумы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным увидели в этом подтверждение.