Находка, Приморский край, 18 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В МЧС Приморья 18 октября в 17:00 сообщили о том, что в настежь открытом окне на пятом этаже жилого дома в Артёме стоит маленький ребёнок.

МВД Окно

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«Уже через три минуты после сообщения к месту прибыли пожарные МЧС России, которые установили автолестницу и растянули одеяло под окном. Параллельно с этим спасатели поднялись в квартиру, где при помощи гидравлического инструмента вскрыли дверь. Ребёнка передали полицейским. Родителей мальчика дома не было», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области суд вынес приговор 26-летней женщине, которая выбросила из окна свою дочь.