Уфа, , 13:12 — REGNUM Бывший начальник отдела полиции Иглинского района Башкирии приговорен к лишению свободы за мошенничество и превышение полномочий. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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В суде было установлено, что фигурант уголовного дела пообещал за 1,5 млн рублей содействовать в вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении одного из бизнесменов по факту совершения им мошеннических действий, проверка в отношении которого проводилась в возглавляемом им отделе.

В материалах уголовного дела указано, что подсудимый не планировал что-либо предпринимать, полученные денежные средства намеревался похитить.

«При передаче денежных средств посреднику последний был задержан с поличным, а в последующем был задержан и сам начальник отдела полиции», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что помимо этого, фигурант уголовного дела получил от двух коллег 850 тысяч рублей и 600 тысяч рублей и пообещал продвинуть их по службе на вышестоящие должности, в действительности он не намерен был им помогать, при этом полученные деньги присвоил и потратил на свои нужды.

«Также подсудимый обманным путем получил от главы крестьянско-фермерского хозяйства 1,2 млн рублей за оказание содействия в получении земельного участка в предпринимательских целях. Злоумышленник также каких-либо действий в пользу фермера не предпринимал, а полученные деньги похитил. Кроме того, по требованию подсудимого этот же фермер предоставил раствор бетона для ремонта полов на территории отдела полиции, а также 250 кг мяса, за которые начальник отдела пообещал заплатить 82 тысяч рублей, однако в последующем с ним так и не рассчитался», — говорится в сообщении.

Сообщается, что эти факты выявили сотрудники управления ФСБ России по Башкирии. По данным фактам в отношении 42-летнего бывшего начальника отдела МВД России по Иглинскому району было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что фигурант уголовного дела свою вину не признал. Суд приговорил подсудимого к шести годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в течение двух лет. Кроме этого, суд лишил его специального звания «полковник полиции» и взыскал с подсудимого в пользу потерпевших в счет возмещения материального ущерба свыше 2,8 млн рублей.

Сообщается, что подсудимый был взят под стражу в зале суда.