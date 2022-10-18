Петропавловск-Камчатский, , 13:08 — REGNUM На Камчатке в военкоматы явились более 150 человек, которые приняли решение отправиться на спецоперацию в защиту Донбасса добровольно, сообщили в краевом правительстве.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Мужчины принимают добровольное решение вступить в ряды вооруженных сил России. Подать заявление можно на портале «Госуслуги», далее добровольцу приходит уведомление о визите в военкомат. Уже на месте мы проводим беседу и выдаем повестку, в которой указаны дата и время, в которые надо явиться в призывной пункт. Также подать заявление можно лично. Для этого необходимо прийти в военкомат в любое время. После рассмотрения заявления с добровольцем также проводится беседа и вручается повестка», — рассказал старший помощник начальника отделения мобилизации военного комиссариата Петропавловска-Камчатского Андрей Гайнуллин.

Все добровольцы на равне с мобилизованными проходят перед отправкой на спецоперацию боевое сплачивание на полигоне.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовку мобилизованных военнослужащих назвал важным направлением работы всех органов власти полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.