Кишинёв, 18 октября 2022, 13:07 — REGNUM Заявление премьер-министра Румынии Николае Чукэ том, что республика способна поставлять в Молдавию 5 млн кубометров природного газа в год, не было обещанием обеспечивать топливом зимой. Об этом на телеканале Pro TV Chişinău заявил вице-премьер Молдавии министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
Он отметил, что сам сначала неверно интерпретировал заявление главы румынского правительства. Скорее всего, оно означает технические возможности газопровода между республиками, но не отражает запасы газа в Румынии.
«В декларации премьера Чукэ говорится не о газе, как таковом, а о способности к транспортировке», — сказал Спыну.
Вице-премьер Молдавии также отметил, что у Румынии есть свои проблемы с поставками газа. Он добавил, что покупать голубое топливо на международном рынке проблематично из-за сложившихся цен.
Стоит отметить, ранее депутат республики от правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» Дмитрий Алайба заявил, что Молдавия, благодаря газопроводу с Румынией, скоро сможет отказаться от сотрудничества с Газпромом.
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