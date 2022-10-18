Кишинёв, , 13:07 — REGNUM Заявление премьер-министра Румынии Николае Чукэ том, что республика способна поставлять в Молдавию 5 млн кубометров природного газа в год, не было обещанием обеспечивать топливом зимой. Об этом на телеканале Pro TV Chişinău заявил вице-премьер Молдавии министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Андрей Спыну Midr.gov.md

Он отметил, что сам сначала неверно интерпретировал заявление главы румынского правительства. Скорее всего, оно означает технические возможности газопровода между республиками, но не отражает запасы газа в Румынии.

«В декларации премьера Чукэ говорится не о газе, как таковом, а о способности к транспортировке», — сказал Спыну.

Вице-премьер Молдавии также отметил, что у Румынии есть свои проблемы с поставками газа. Он добавил, что покупать голубое топливо на международном рынке проблематично из-за сложившихся цен.

Стоит отметить, ранее депутат республики от правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» Дмитрий Алайба заявил, что Молдавия, благодаря газопроводу с Румынией, скоро сможет отказаться от сотрудничества с Газпромом.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия будет ежедневно объявлять тендеры на поставку газа