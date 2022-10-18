Благовещенск, 18 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. За ущерб бюджету в 19,5 млн рублей отправится в колонию-поселение бывший начальник управления администрации по использованию муниципального имущества и земель города Свободного. Её признали виновной в превышении полномочий по двум эпизодам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

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Действия чиновницы нанесли бюджету муниципалитета ущерб в особо крупном размере. На имущество экс-сотрудницы мэрии наложен арест. Суд определил ей наказание в виде отбывания 1 года и трёх месяцев в колонии-поселении.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области. Обвинительное заключение было сформировано региональной прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель мэра Свободного Сергей Белоусов отсидит 11 лет в исправительной колонии строгого режима за дачу крупной взятки, мошенничество в составе группы лиц и злоупотребление полномочиями. Приговор экс-чиновнику в августе вынес городской суд.