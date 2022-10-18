Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Ни один действующий нормативный правовой акт (НПА) не приостанавливает работу по бронированию специалистов в период проведения частичной мобилизации населения, сообщил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM источник в силовых структурах.

У дверей военкомата в Петербурге Татьяна Титаева © ИА Regnum

Напомним, в петербургских СМИ появилась информации о временной приостановке бронирования сотрудников организаций в период частичной мобилизации. В объявлении, размещенном на входной двери военкомата Центрального района Петербурга, временный запрет объясняется приказом судебного департамента при Верховном суде РФ от 13 мая 2019 года №95, который, на самом деле, касается только работников судебной системы.

Как уточнил ИА REGNUM компетентный источник, ни один действующий нормативный правовой акт не определяет порядок работы по бронированию в период проведения частичной мобилизации.

«Таким образом, проведение мероприятий по бронированию в настоящий момент не приостанавливалось», — указал он.

Правила бронирования граждан России, пребывающих в запасе Вооруженных сил (ВС) РФ, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, регламентирует постановление правительства РФ от 17 марта 2010 года. Из документа следует, что организации обязаны были заблаговременно и рационально распределить своих сотрудников между ВС РФ, органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями.

Вместе с тем, бронирование граждан, пребывающих в запасе, осуществляется в органах и организациях, имеющих мобилизационные задания, выполняющих комплекс мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения в военное время, а также осуществляющих работу по подготовке граждан по военно-учетным специальностям. Также бронирование осуществляется по перечням должностей и профессий, утверждаемым Межведомственной комиссией по вопросам бронирования граждан РФ и по отдельным решениям комиссии.

«Персональное бронирование отдельных граждан, пребывающих в запасе, не подлежащих бронированию по перечням должностей и профессий, осуществляется по решению Комиссии», — следует из документа.

Добавим, что забронированные граждане, пребывающие в запасе, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время на срок действия предоставленной отсрочки.

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