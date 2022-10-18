Пермь, , 13:06 — REGNUM Все муниципальные образования Пермского края в 2023 году получат деньги на благоустройство школьных территорий, сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В рамках обсуждения проекта бюджета Прикамья на ближайшие три года на заседании комитета Заксобрания по развитию инфраструктуры был поднят вопрос о деталях реализации программы «Пермский край — комфортный край».

Министр территориального развития Светлана Усачева отметила, что по программе планируют реализовать три приоритетных направления: обустройство тротуаров и организация освещения, ремонт домов культуры, а также благоустройство школьных территорий. При этом в рамках последнего планируется предоставить финансирование всем муниципалитетам. По двум другим направлениям будут выработаны критерии отбора соответствующих проектов.

Добавим, на реализацию финансирование программы «Пермский край — комфортный край» проектом бюджета на 2023-25 гг. предусмотрено 6,9 млрд рублей. Средства пойдут на комплексное развитие муниципалитетов.