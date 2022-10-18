Хартум, 18 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Власти Судана столкнулись с энергетическим кризисом, который охватил ряд регионов страны. Об этом 18 октября сообщает Al-Araby-al-Jadid.

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По данным журналистов, кризис привёл к тому, что в столице страны — Хартуме, местные производители электричества могут удовлетворить только 73% потребностей местных жителей и промышленности.

Журналисты издания приводят слова министра энергетики и нефти Судана Мохамеда Абдуллы Махмуда, который заявил, что в сложившейся ситуации приоритетным направлением работы является увеличение поставок электричества из Египта.

Как отметил министр, на границе двух стран практически завершено строительство распределительной станции, которая позволит увеличить пропуск электроэнергии из Египта с 70 до 300 мегаватт на начальном этапе, а затем — до 700 мегаватт.