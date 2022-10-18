Кострома, , 13:26 — REGNUM Костромские следователи проводят доследственную проверку после инцидента со сгоревшим пассажирским автобусом. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Момент пожара Вера Старкова\ ДТП Кострома

Специалисты обещают дать «правовую оценку» действиям перевозчика по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Напомним, автобус №15 сгорел вечером 16 октября на перекрёстке улиц Советской и Подлипаева. Водитель высадил пассажиров, вызвал пожарных и попытался потушить огонь самостоятельно. Люди в происшествии не пострадали.

По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Костромы Сергея Будько, автомобиль недавно проходил техническое обслуживание и вышел на линию после предрейсового осмотра, который не показал серьёзных неисправностей. По предварительной версии, в салоне загорелась проводка. Всего с начала 2022 года в Костроме сгорели три пассажирских автобуса. Люди в происшествиях не пострадали.

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