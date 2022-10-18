Анкара, , 13:03 — REGNUM Власти Турции проводят переговоры с ООН по продлению зерновой сделки. Об этом сообщил представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что Турция проводит переговоры с ООН по продлению зерновой сделки. В идеале соглашение следует пролонгировать на полгода или год, считают в Анкаре. При этом Турция относится положительно к таким перспективам, добавил представитель.

Напомним, сроки зерновой сделки истекают 19 ноября. В рамках соглашения с территории б. УССР по Чёрному морю вывозится сельскохозяйственная продукция.