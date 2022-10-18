Париж, 18 октября 2022, 13:03 — REGNUM По данным министерства образования Франции, во вторник, 18 октября, бастуют 5,67% сотрудников национального образования, передает BFM TV.
Министерство объявляет, что 5,67% сотрудников национального образования на национальном уровне бастуют в этот день межпрофессиональной мобилизации. По данным министерства, 6,04% учителей бастуют.
За мобилизацией особенно следят в профессионально-технических училищах, где бастует 22,94% сотрудников.
Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призывает «часть работодателей повысить заработную плату» на фоне общенациональной забастовки.
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