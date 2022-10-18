Доха, , 13:03 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Катара Лулва бинт Рашид Аль-Хатер обсудила с послом Франции в Катаре Жаном-Батистом Фором вопросы укрепления международного сотрудничества в Афганистане.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно сообщению новостного сайта Subcontinent, на этой встрече обсуждались права женщин и усиление роли гражданского общества в Афганистане, а также пути укрепления международного сотрудничества в этой стране и нахождения общего видения сотрудничества между Катаром и Францией в некоторых областях.

Катар является одной из стран, взаимодействующих с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и ранее предоставлял площадку для переговоров лидеров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с рядом стран, в том числе с США.