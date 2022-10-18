Черкесск, , 13:03 — REGNUM Карачаево-Черкесия присоединится к Всероссийской акции «Сохраним лес». В течение трех дней — с 19 по 22 октября — в республике будет высажено 14 тыс. деревьев различных пород. Посадки саженцев запланированы в населенных пунктах региона и на землях лесного фонда, сообщили 18 октября в пресс-службе главы и правительства республики.

Высадка саженцев Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Всего на территории Карачаево-Черкесии пройдут 22 мероприятия по посадке саженцев. В них смогут принять участие все желающие, записавшись на портале «сохранимлес. рф». Также в минприроды сообщили, что за четыре года в рамках акции «Сохраним лес» в регионе было высажено свыше 10 тыс. саженцев разных пород деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года жители Карачаево-Черкесии высадили в рамках международной патриотической акции «Сад памяти» около 18 тыс. саженцев.

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