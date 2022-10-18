Москва, 18 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Россия не имеет возможности на месте проводить работы для собственного расследования диверсий на «Северных потоках», заявил 18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«На месте такой возможности (проводить работы для расследования теракта) нет, потому что эти страны, упомянутые мной (Германия, Франция, Дания), исключили такую возможность», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока — 1» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях, сроки ремонта не поддаются оценке.