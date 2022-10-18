Кызыл, 18 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг на заседании правительства 18 октября представил Идегела Монгуша, который возглавил министерство цифрового развития республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Владислава Ховалыга Идегел Монгуш

По словам руководителя субъекта, новый министр начал работать в IT-сфере двадцать лет назад.

«За эти годы занимался цифровизацией различных бизнес-процессов в тех отраслях экономики, где IT является главным драйвером цифровой трансформации», — отметил он.

Ховалыг обозначил перед Идегелом Монгушем важность развития цифровых сервисов для населения и государственных учреждений региона, создания IT-инфраструктуры, формирования цифровых кадров и внедрение новых информационных систем.