Москва, , 13:06 — REGNUM Министерство обороны России выпустит уведомление о проведении учений стратегических ядерных сил. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 18 октября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения о том, что США не получили уведомления о ежегодных ядерных учениях «Гром», которые должны пройти в РФ в ближайшее время.

«Существует установленная система нотификации уведомлений о проведении подобных учений. И осуществляется это по линии Министерства обороны», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Кремля подтвердил, что российский ядерный зонтик будет защищать и те территории, которые недавно воссоединились с Россией.

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