Херсон, 18 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Две государственные аптеки открылись в Херсоне, сообщила 18 октября в пресс-службе администрации региона.

Александр Погожев, ИА REGNUM Лекарства

Новые государственные аптеки заработали с 17 октября в приемном отделении городской клинической больницы им. А. и О. Тропиных и в лечебном корпусе городской клинической больницы им. А. С. Лучанского.

«На сегодняшний день в нашем регионе функционируют уже девять госаптек. Мы планируем, что до конца года эта цифра возрастет до 40», — уточнил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Как уточнили в региональном Минздраве, цены в госаптеках существенно ниже, чем в коммерческих, а наценка на жизненно необходимые медикаменты составляет не более 3%.