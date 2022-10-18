Невинномысск, Ставропольский край, 18 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. На берегу реки Большой Зеленчук в Невинномысске в Парке культуры и отдыха «Шерстяник» собралось более 500 человек. А акции приняли участие волонтеры, активисты и неравнодушные жители Ставропольского края.

Иван Шилов, ИА REGNUM Экология

«Сегодня по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, по инициативе и при поддержке Министерства природных ресурсов Российской Федерации, Администрации города Невинномысска мы проводим всероссийскую акцию по очистке берегов «Вода России». Ее целью является наведение порядка вблизи водных объектов, и, безусловно, прививание и формирование культуры обращения с отходами. Хочу отметить, что на протяжении последних лет активность акции растет, ежегодно в ней участвуют десятки тысяч человек, регулярно на территории всего края проводятся работы по наведению порядка. Хотелось бы поблагодарить Министерство природных ресурсов Российской Федерации в лице Ильи Разбаша за помощь в решении экологических проблем, Администрацию Невинномысска и жителей Невинномысска за активную жизненную позицию, за командную сплоченность в решении насущных вопросов», — обратился к участникам акции министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Роман Коврыга.

В рамках Всероссийской акции «Вода России» по всей стране — от Калининграда до Дальнего Востока — проходят экологические субботники. За годы существования Акции к ней присоединилось свыше 8 миллионов человек. Количество собранных отходов – более 9,1 млн мешков, такой объем вмещают почти 76 тысяч КАМАЗов. Волонтеры навели порядок на берегах тысяч рек и озер и только за 2022 год провели больше 20 тысяч субботников. В акции в Невинномысске приняли участие министр Природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Роман Коврыга, заместитель главы города Невинномысска Роман Поляков и директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш. К ним присоединились активные горожане, экоактивисты, студенты колледжей и ВУЗов, волонтерские организации.

«Мы живем в Невинномысске на слиянии двух рек — Кубани и Большого Зеленчука. Наш город каждую неделю по пятницам проводит санитарные дни, и сегодняшняя акция — подтверждение того, что мы все хотим жить в чистоте. Чистота воды, чистота мышления, чистота наших поступков – все зависит от нас. Невинномысск – самый чистый, самый светлый город», – поприветствовал собравшихся заместитель главы города Невинномысска Роман Поляков .

Началось мероприятие с лекции о раздельном сборе мусора и ответственном отношении к отходам от Дарьи Кармановой, директора «Центра содействия экологическим инициативам «Экомост». Зрителей научили мыть посуду без химикатов, с помощью экологичного средства из соды и горчицы. На мастер-классе все желающие смогли сшить сумки из баннеров. Участники шутили, что найденным на субботнике мусором можно было бы обставить квартиру: волонтеры обнаружили раковину, гладильную доску, зеркало и даже диван! Среди необычных находок — половина велосипеда, плюшевый медведь, залежи 12 пар обуви и мяч. Всего волонтеры собрали 317 мешков мусора, из них почти половина — 45% — со стеклом, 32,5% пластика, 19,5% бытовых отходов и 9% металла.

«Мы живем в большом доме, имя ему — Россия. Кто-то из ребят его охраняет сейчас, им тяжело, но мы их всячески поддерживаем. А те из нас, кто здесь сегодня — старается содержать наш дом в порядке и чистоте. В этом году по всей России прошло 20 000 мероприятий, их участниками стали миллион сто шестьдесят тысяч человек. Это огромное количество людей, и вы тоже часть нашей большой и дружной семьи», — поблагодарил всех участников директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш.

Каждый принявший участие в Акции волонтер сможет получить грамоту от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, зарегистрировавшись на сайте акции «Вода России» берегдобрыхдел. рф и прикрепив с помощью кнопки «Я — волонтер» фотографии к отчету о прошедшем мероприятии. Для этого нужно выбрать необходимое событие на карте «Отчеты» меню «Карта мероприятий» вышеупомянутого сайта.

Напомним, Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ уже девятый год подряд. На сегодняшний день «Вода России» является крупнейшим волонтерским экологическим проектом в стране, объединившим уже более 8 миллионов человек. Только за 2022 год в эко-субботниках в рамках акции «Вода России» поучаствовало более 1 млн 150 тысяч добровольцев, которые провели 20 000 мероприятий.

География Акции включает в себя все 85 регионов нашей необъятной Родины. Волонтерами было очищено 10 300 водоёмов, а количество собранных в этом году отходов превышает 113 тысяч м³ — такой объем вмещают 150 тысяч мусорных контейнеров. Любой желающий может присоединиться к «Воде России» в качестве волонтера или организовать свою акцию, получив всестороннюю поддержку. Для этого достаточно всего лишь зайти на сайт берегдобрыхдел. рф.