Киев, 18 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Жителям территории бывш. УССР предстоят сложные времена, считает замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Да будет свет

По его словам, подконтрольные Киеву населённые пункты будут переживать трудности с энергосбережением. Тимошенко не исключает массовых веерных отключений.

«В ближайшем будущем у нас будут сложные времена, поэтому нужно всем приготовиться к экономии электроэнергии, также возможны веерные отключения, если удары продолжатся», — сказал Тимошенко в эфире телемарафона.

По его словам, всему населению нужно готовиться к тяжёлой зиме.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что на подконтрольных территориях с 10 октября были повреждены 30% электростанций.