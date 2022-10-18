Газни, Афганистан, 18 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни местный житель погиб в результате применения взрывчатки при рытье колодца для питьевой воды. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Portalsatu.com Взрыв

Инцидент произошёл в кишлаке Сабзанг Патави уезда Джагори.

По словам источников, мужчина применил взрывчатку, чтобы разбить камень внутри колодца, и погиб во время взрыва.

Хотя применение взрывчатых веществ при рытье колодцев не допускается, на большей части территории Афганистана её используют, что иногда имеет фатальные последствия.