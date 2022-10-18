Биробиджан, 18 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Подготовку мобилизованных военнослужащих назвал важным направлением работы всех органов власти полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев. Он высказал своё мнение во время посещения полигона для подготовки военнослужащих в Еврейской автономии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.

Amurobl.ru Юрий Трутнев

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«Подготовка мобилизованных, к сожалению, на первом этапе была достаточно часто связана со словом «проблема». Я думаю, что это тоже понятно и объяснимо, потому что вся страна перестраивается. Изменилась ситуация, и необходимы изменения в работе и военкоматов, и органов власти. И это всё происходит. Но большая часть проблем уже явно позади», — уверен Юрий Трутнев.

Он подчеркнул необходимость поддерживать обороноспособность страны и профессионально готовить бойцов для защиты Родины. Полпред остался доволен качеством обучения военнослужащих на полигонах Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев также обратил внимание на коллективную ответственность за подготовку бойцов военкоматов, министерства обороны, глав регионов и высших должностных лиц.