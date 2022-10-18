Доха, , 13:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Катара получило обращение правительства Аргентины с просьбой арестовать вице-президента Ирана Мохсена Резави, который находится в Дохе с официальным визитом. Об этом 18 октября сообщает Al-Arabiya.

Катар Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, власти Аргентины просят арестовать Резави по обвинению в причастности к террористическому нападению на еврейский центр Буэнос-Айресе в июле 1994 года.

Сообщается, что обращение МИД Аргентины и Генпрокуратуры Аргентины было передано через аргентинское посольство в Дохе катарским властям. Правительство и государственные СМИ Катара ситуацию не прокомментировали.