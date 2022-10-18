Москва, 18 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить новую встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

(сс) Администрация президента России Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

«Пока в графике президента такой встречи нет», — сказал Песков.

При этом, по его словам, предыдущая встреча была «весьма оперативно согласована, поэтому с этим проблем не будет при необходимости».