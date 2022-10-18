Песков заявил об отсутствии планов по новой встрече Путина с главой МАГАТЭ
Москва, 18 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить новую встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
(сс) Администрация президента России
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
«Пока в графике президента такой встречи нет», — сказал Песков.
При этом, по его словам, предыдущая встреча была «весьма оперативно согласована, поэтому с этим проблем не будет при необходимости».