Находка, Приморский край, 18 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Находке возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, его обвиняют умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Pixabay.com Кулак

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В ходе следствия установлено, что 10 октября между фигурантом и его сожительницей произошёл бытовой конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил кулаками по голове потерпевшей. Через три дня женщина скончалась. Согласно заключению эксперта, смерть наступила от полученных травм.

Мужчина признался и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские вводили план «Перехват», чтобы задержать подозреваемого в убийстве молодого мужчины в центре Петербурга.