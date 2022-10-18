Анадырь, 18 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Чукотка поддержала предложение по федеральному финансированию северного завоза. В конце октября правительство России рассмотрит законопроект «О северном завозе». Критически важный документ для 25 субъектов страны был разработан Минвостокразвития России по поручению президента Владимира Путина. Принятие законопроекта позволит повысить качество жизни более 3 млн человек. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба правительства Чукотки.

Mil.ru Северный завоз

«Принятие закона позволит обеспечить надежность и своевременность снабжения жителей Чукотки определенным перечнем продуктов питания, строительных материалов и нефтепродуктов. Для округа это задача особой важности, так как наш регион полностью зависит от северного завоза. Законопроект позволит выстроить новую систему управления завозом, обеспечить развитие экономики региона и получить государственную поддержку», — отметил глава региона Роман Копин.

Законопроект предусматривает комплексную систему управления северным завозом. В настоящее время такой системы не существует. Также вводится само понятие северного завоза, где распределяются полномочия между разными уровнями власти. Координация процесса станет задачей единого федерального координатора — Минвостокразвития России. Кроме того, будут оказаны меры поддержки, где будут предоставляться бюджетные кредиты регионам для закупки и доставки приоритетных грузов северного завоза и услуг, связанных с их поставками, а также субсидии для финансирования транспортных затрат.

Также перевозку приоритетных грузов северного завоза морским транспортом будет обеспечивать единый морской оператор по субсидируемым тарифам. Груз разделят на три категории, их будут обслуживаться в портах и терминалах в приоритетном порядке.

Отмечается, что Чукотка в виду экстремальных климатических условий и безальтернативной логистической цепи обеспечивается основными объемами завоза продукции, топлива и генерального груза исключительно морским транспортом в навигационный период, которая длится два-четыре месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала навигации на Чукотку доставили 17 тыс. тонн продовольствия или 82,1% от запланированного объема. 5,7 тыс. тонн приходится на социально значимые продукты — это 79,1% от плана В сравнении с аналогичным периодом 2021 года процент выполнения вырос на 58,3%.

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