Лос-Анджелес, США, , 12:49 — REGNUM Чарли Кокс рассказал о том, чем версия Сорвиголовы Disney отличается от той, которую он играл в сериалах Marvel для Netflix. Интервью с актёром было опубликовано 18 октября на сайте журнала Variety.

Мэтт Мёрдок Цитата из т/с «Сорвиголова». 2015. США

Кокс отметил, что ранее у него не было возможности исследовать легкомысленную сторону супергероя, которая хорошо показана в комиксах, несмотря на то, что они ориентированы на взрослую аудиторию. «Даже в очень серьезной жизни есть комедийные моменты», — сказал Кокс, добавив, что ему понравилось то, что Сорвиголова оказался в мире, где он «намного более беззаботный, ироничный».

«Это был действительно отличный эксперимент, как для меня, так и для персонажа, чтобы увидеть, как мы вписываемся в этот мир», — пояснил актёр. Он отметил, что попытался убедиться в том, что Сорвиголова не стал объектом для шуток из-за своей чрезмерной серьёзности, а также показал, что у персонажа есть «харизма, обаяние и остроумие».

Напомним, Сорвиголова впервые появился в сценах сериала «Женщина-Халк» после того, как Netflix закрыл все сериалы Marvel. Персонаж Чарли Кокса получил новый костюм, который несколько отличается от того, который зрители видели в предыдущих шоу.

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