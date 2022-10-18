Кировская область, 9 января, 2008, 14:07 — ИА Регнум. В Кировской области с 1 по 8 января обстановка в сфере чрезвычайных ситуаций оставалась такой же, как и в период прошлогодних новогодних каникул. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В течение 8 дней в области при пожарах погибло 12 человек (столько же - в АППГ). Всего в данный период в области было зарегистрировано 52 пожара (в АППГ - 48 пожаров).

Основными причинами пожаров, отмечают в управлении МЧС, являлись неосторожность при курении, сопряженная со злоупотреблением спиртными напитками, нарушение правил эксплуатации обогревательных приборов, игнорирование норм безопасности при использовании пиротехнических устройств.

В частности, 1 января в 00.20 на улице Чапаева г. Кирова при запуске пиротехнического устройства осветительная ракета влетела в окно квартиры на 4 этаже дома. В квартире при попадании ракеты произошло возгорание имущества. Причиненный ущерб устанавливается. Виновник происшествия также устанавливается.

В районном центре Фаленки 2 января из-за неосторожности при курении в нетрезвом состоянии произошло возгорание частного жилого дома. От отравления угарным газом погибли хозяин дома и его сожительница.

В Кирсе 8 января по этой же причине также погиб хозяин частного жилого дома.