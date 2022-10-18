Херсон, 18 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Жителям всей Херсонской области выплатят компенсации за жильё, разрушенное в результате атак киевского режима. Об этом сообщается 18 октября в телеграм-канале Бериславского района региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Как уточнила министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, соответствующее постановление уже подписано.

«Это будет хорошая поддержка для тех людей, кто остался без жилья в ходе СВО», — сказала Бархатнова.

Уже создана специальная комиссия, в ближайшее время начнется приём документов от жителей, чьё жильё пострадало.