Томск, 18 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Томской области с начала года около 70 выпускников-целевиков устроились работать в медицинские учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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Все они окончили летом Сибирский государственный медицинский университет по направлениям «специалитета» и «ординатуры». В 18 городских и районных больницы к 18 октября трудоустроены 36 выпускников, отучившиеся по программе целевого обучения.

«Штат учреждений пополнили врачи-терапевты, анестезиологи, акушер-гинекологи, врачи скорой медицинской помощи, детские специалисты — педиатры, анестезиологи-реаниматологи, хирурги и травматологи-ортопеды, неонатологи и другие», — добавили в администрации.

Добавим, что в 2022 году по программе целевого обучения в СибГМУ начали обучение 232 студента и ординатора начали обучение в СибГМУ.