Кабул, 18 октября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что начата кампания по вакцинации около шести миллионов детей в возрасте до пяти лет. Она будет реализована в 22 провинциях Афганистана. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

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Согласно заявлению, кампания проводится в сотрудничестве с международными организациями и будет продолжаться в течение четырёх дней.

«Этот план вакцинации охватывает 194 уезда, в которых регистрировалось наибольшее количество случаев заболевания полиомиелитом», — отмечено в заявлении.

В минздраве добавили, что в этом году реализовано более шести раундов национального плана вакцинации от полиомиелита, что даёт хороший результат в борьбе с этим заболеванием.

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Согласно этому заявлению, Афганистан как никогда близок к искоренению полиомиелита, и с начала этого года было зарегистрировано только два случая этого заболевания в провинциях Пактика и Кунар.

Каландар Ибад, министр здравоохранения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также подчеркнул, что родители в Афганистане должны вакцинировать своих детей в возрасте до пяти лет, чтобы защитить их будущее.

Общенациональная кампания вакцинации от полиомиелита в Афганистане осуществляется в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организацией здравоохранения.