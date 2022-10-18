Черкесск, 18 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Пчеловоды Карачаево-Черкесии направили бойцам в зону спецоперации 150 кг меда. Ассоциация пчеловодов республики передала полезную продукцию в штаб акции «Мы вместе».

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«Собрали 150 килограммов, а также передали травяной чай. Ранее мы уже направляли 50 килограммов горного меда. Пусть наши бойцы укрепляют иммунитет», — цитирует руководителя ассоциации пчеловодов Магомета Абайханова РИА «Карачаево-Чекресия».

Как ранее сообщил глава республики Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесия приобрела и на днях отправила для военнослужащих в зону проведения спецоперации две автомашины, технические средства разведки, сотни комплектов одежды, медицинские аптечки и другие медсредства.