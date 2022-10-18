Самара, , 12:49 — REGNUM 20 тонн стирального порошка были отправлены из Самары в Донбасс в рамках очередного гуманитарного груза для местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба общественной палаты Самарской области.

В Сургуте грузят помощь Донбассу Пресс-служба горадминистрации Сургута

Сообщается, что груз был отправлен 17 октября 2022 года в рамках проекта общественной палаты Самарской области «Своих не бросаем». Стиральный порошок предоставил производитель моющих средств, производственные цеха которого расположены на территории региона.

«Очередной наш гуманитарный груз будет доставлен в Снежное, принят членами Общественной палаты ДНР и в дальнейшем распределен по конкретным адресатам», — приводит пресс-служба слова куратора общественного штаба «Своих не бросаем», заместителя председателя общественной палаты Самарской области, член Общественной Палаты Российской Федерации Павла Покровского.

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