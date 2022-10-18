Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Специалисты приступили к оценке масштабов разрушения после падения военного самолета Су-34 в Ейске. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 18 октября.

Цитата из видeo: «Пожар в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

В зависимости от экспертизы и мнения экспертов будет принято решение о возможности восстановления дома.

Напомним, что в результате падения произошло загорание с первого по девятый этажи жилого дома. Площадь пожара составила 2000 кв. метра. Возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности.

Огнем повреждены 72 квартиры, три лоджии частично обрушены. Для разбора завалов привлечено 12 единиц техники, организована работа десяти световых башен. Многоквартирный дом расселен и отключен от систем жизнеобеспечения, выставлено оцепление.

Для обследования поврежденных конструкций жилого дома в Ейске из Ростова-на-Дону прибыл мобильный диагностический комплекс «Стрела-П». Всего к ликвидации последствий привлечено 425 человек, 100 единиц техники.