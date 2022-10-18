18 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Как отмечает бывший польский дипломат Анджей Шумовский, «подписывая обязательства при вступлении в Евросоюз, мы вошли в клуб не на четыре года, от выборов к выборам, а на все то время, пока ЕС существует». Но в этом клубе к Польше относятся как к обычной провинции, и не более того.

Станислав Стремидловский, , 14:04 — REGNUM Еврокомиссия нанесла очередной и в то же время беспрецедентный удар по Польше. Как заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер, польское правительство не получит гранты, заложенные на его программы в бюджете Европейского союза на 2021–2027 годы (общая сумма — 75 миллиардов евро). Варшава уже провела переговоры по четырем из шести национальных программ — «Инфраструктура и окружающая среда» (27,4 млрд евро), «Умное развитие» (8,6 млрд евро), «Восточная Польша» (2 млрд евро) и «Техническая помощь» (0,7 млрд евро), пишет польская газета Rzeczpospolita. С одной стороны, их в Брюсселе утвердили. С другой, Польша получит аванс на их реализацию лишь в том размере, который нужен для оплаты сотрудников, нанятых под запуск этих программ, то есть 1–1,5% от запланированных грантов.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

До сих пор Еврокомиссия отказывалась перечислять Варшаве обещанные ей средства из европейского Фонда восстановления экономики. Но этот Фонд — явление новое, его создавали в разгар пандемии коронавируса. Что касается бюджета ЕС, то именно из него польское правительство и региональные администрации на протяжении многих лет получали гранты на реализацию многих важнейших экономических, инфраструктурных и социальных программам. Блокирование этих грантов создает для правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) не только финансовые проблемы, но и политические. Фактически руководство Евросоюза продемонстрировало свое отношение к Польше как к «непокорной провинции», которую можно душить экономически, в какой-то степени поставило на одну ступень вместе с Россией и направленными против нее санкциями. Это создает для PiS новые сложные вызовы, последствия которых сейчас будет трудно спрогнозировать.

Формально Брюссель требует от «Права и Справедливости» отменить ряд положений судебной реформы и вести себя в соответствии с Хартией ЕС об основных правах (в части защиты прав сексуальных меньшинств). Варшава в ответ заявляет, что по первому пункту она приняла меры, а по второму напоминает, что во время подписания Лиссабонского договора сделала оговорку о том, что Суд Европейского союза не будет иметь права проверять совместимость польского законодательства с Хартией ЕС об основных правах. Но все понимают, что дело не в каких-то юридических нюансах, а в сознательной политике Брюсселя по подавлению «польского бунта». Трудно не согласиться с бывшим польским премьером, ныне депутатом Европарламента Лешеком Миллером, который считает, что если в Польше произойдет смена правительства, то тогда европейские гранты будут разблокированы. «Все зависит от поляков», — подчеркнул Миллер. А президент польского города Сопот Яцек Карновский обвинил правящую коалицию в попытках «расколоть» общество по вопросу членства страны в ЕС и напомнил, что в б. УССР в 2013–2014 годах это привело к майдану.

Президент Польши Анджей Дуда (с) Сайт президента Польши

Власти тем временем играют в свою игру. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что давление на Польшу может иметь обратный эффект. «Я твердо убежден, что поляки не любят, когда им пытаются что-то навязать, особенно когда речь идет о таких вопросах, как наша свобода, суверенитет и свобода выбора того, кто будет нами управлять», — сообщил в эфире правительственного телеканала TVP президент. По его словам, польский народ «генетически настроен на борьбу за суверенитет и не согласится на навязывание политической воли внешними центрами. Мы боролись десятилетиями, наши отцы, наши деды, чтобы сбросить советские оковы, я надеюсь, что Западная Европа и те, кто сегодня заседает в европейских институтах, понимают это. Даже если они придерживаются либерально-левых взглядов, пусть посмотрят на историю». Однако это пока лишь риторика, да и та может найти отклик разве что у электората правящей коалиции. Еврокомиссия сегодня играет с Варшавой на юридическом поле, где чувствует себя более сильной, чем «Право и Справедливость». И это понимают многие в Польше, усмотревшие в происходящем «стратегическое поражение PiS в отношениях с ЕС, которое отразится на наших карманах».

Варшава после вступления кризиса в б. УССР в острую фазу переоценила свои возможности. Правящая коалиция решила, что сможет не только нанести удар по «экзистенциальному противнику — России», но и изменить баланс сил в Евросоюзе. Но и с Москвой уже не так все просто. Американские эксперты начинают фиксировать нарастание напряжения между Евросоюзом и Вашингтоном. Пока, пишет портал Politico, замечая, что «президент США Джо Байден должен быть начеку, в трансатлантической торговле Франция возвращается к своей традиционной роли в Европе — возмутителя спокойствия Европы». Открытое недовольство попытками американцев навязать европейцам монополию на энергетическом рынке демонстрирует Германия. Это не значит, что ЕС вернется к прежним отношениям с Россией. Но очевидно, что сейчас он будет очень болезненно относиться к тем своим членам, которых идентифицирует в качестве американских «засадных полков». Прежде всего, это касается Польши. Ведь Брюссель при всех спорах с Будапештом не применяет против венгерского правительства таких жестких мер, как против польской правящей коалиции. Также не похоже, что за Варшаву готов вступиться Вашингтон, надавив на Евросоюз.

Не исключено, что Польша для США вообще видится жертвенным ресурсом, разыгрываемым, подобно б. УССР, в интересах дальнейшего ослабления Европы, что предвещает для страны на Висле наступление сезона жестоких политических штормов. Как отмечает бывший польский дипломат Анджей Шумовский, «подписывая обязательства при вступлении в Евросоюз, мы вошли в клуб не на четыре года, от выборов к выборам, а на все то время, пока ЕС существует». Но в этом клубе к Польше относятся как к обычной провинции, и не более того.