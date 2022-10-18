Москва, , 12:44 — REGNUM На данный момент решение об окончании частичной мобилизации ещё не принято. Об этом 18 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Пока таких решений не было», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, будет ли в течение ближайшего времени объявлено об окончании частичной мобилизации.

Кроме того, он напомнил, что Минобороны РФ установило мобилизационные показатели численности для каждого региона нашей страны и некоторые из сообщают о выполнении мобилизационного задания.

«Таким образом, сам процесс этой частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились. Что касается президентского указа, то на настоящий момент его нет, мы будем вас информировать», — добавил Песков

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вооружённые силы России используют российскую технику с российскими названиями, вопросы о закупке вооружений у других стран стоит переадресовать Минобороны.