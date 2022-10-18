Кемерово, , 12:43 — REGNUM В Кемеровской области достроили общежитие Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в составе Сибирского культурно-образовательного комплекса. Региональные власти уже назвали его «уникальным», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общежитие РГИСИ в Кузбассе Правительство Кемеровской области

«В Кузбассе сейчас идет финальный этап создания современных студенческих комплексов. Это универсальные молодёжные пространства, где ребята будут учиться, интересно и с пользой проводить внеурочное время, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Новое общежитие — это максимально благоустроенное, многофункциональное пространство. В ближайшее время сюда заедут студенты из Кузбасса, Томска, Абакана, Бийска, Нижнего Тагила, Сочи, Новосибирска, Ижевска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Красноярска, Казани, Южно-Сахалинска, Китая».

По данным главы региона, из 85 студентов, которые на данный момент обучаются в сибирском филиале РГИСИ, 57 — иногородние.

Общежитие — семиэтажное здание на 240 мест — готово к заселению. Учебный корпус РГИСИ готов на 87%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе началось благоустройство четырёх объектов культурно-образовательного комплекса.

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