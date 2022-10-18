Кемерово, 18 октября 2022, 12:43 — REGNUM В Кемеровской области достроили общежитие Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в составе Сибирского культурно-образовательного комплекса. Региональные власти уже назвали его «уникальным», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В Кузбассе сейчас идет финальный этап создания современных студенческих комплексов. Это универсальные молодёжные пространства, где ребята будут учиться, интересно и с пользой проводить внеурочное время, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Новое общежитие — это максимально благоустроенное, многофункциональное пространство. В ближайшее время сюда заедут студенты из Кузбасса, Томска, Абакана, Бийска, Нижнего Тагила, Сочи, Новосибирска, Ижевска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Красноярска, Казани, Южно-Сахалинска, Китая».
По данным главы региона, из 85 студентов, которые на данный момент обучаются в сибирском филиале РГИСИ, 57 — иногородние.
Общежитие — семиэтажное здание на 240 мест — готово к заселению. Учебный корпус РГИСИ готов на 87%.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе началось благоустройство четырёх объектов культурно-образовательного комплекса.
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