Берлин, 18 октября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Правительство Германии объявило о запуске новой программы по вывозу 1000 афганских граждан, которым грозит преследование.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Газета Washington Post сообщила, что власти ФРГ объявили о том, что план по перемещению 1000 афганских граждан будет осуществлен на основе соглашения между тремя партиями правящей коалиции.

Правительство Германии заявило, что реализует эту программу, чтобы удовлетворить запросы афганских граждан, находящихся в опасности.

Официальные лица Германии заявили, что программа нацелена на афганских граждан, которым угрожает опасность из-за их работы в интересах женщин и прав человека.

Они также добавили, что помимо борцов за права женщин и правозащитников, право на участие в этой программе имеют также журналисты, учёные, политические активисты, работники образования, судьи и те, кто подвергается преследованиям из-за своего пола, сексуальной ориентации или религии.

Было сказано, что заявители должны выдвигать себя в этой программе через группы гражданского общества, одобренные правительством Германии.

С августа 2021 года Германия приютила около 26 000 афганских граждан, большинство из которых ранее работали с германской армией в Афганистане.