Киев, 18 октября 2022, 12:42 — REGNUM Турецкие беспилотники Bayraktar не могут работать при сильной системе ПВО, заявил глава Ассоциации оборонных предприятий киевского режима Сергей Пашинский.

Bayraktar TB2
Bayraktar TB2
Maurice Flesier

Видеозапись беседы опубликовали пранкеры Вован и Лексус, которые представились собеседнику бывшим послом Вашингтона в Москве Майклом Макфолом.

«Они уязвимы против ПВО сильно. Вы должны понимать, что у нас было много Bayraktar, они их за неделю все посбивали», — сказал Пашинский.

По его словам, турецкие беспилотники сами по себе не могут работать.

«Bayraktar никакое не чудо-оружие, при мощных системах ПВО он сбивается влёт, и у него никакой боевой эффективности нет», — добавил руководитель ассоциации.