Киев, , 12:42 — REGNUM Турецкие беспилотники Bayraktar не могут работать при сильной системе ПВО, заявил глава Ассоциации оборонных предприятий киевского режима Сергей Пашинский.

Bayraktar TB2 Maurice Flesier

Видеозапись беседы опубликовали пранкеры Вован и Лексус, которые представились собеседнику бывшим послом Вашингтона в Москве Майклом Макфолом.

«Они уязвимы против ПВО сильно. Вы должны понимать, что у нас было много Bayraktar, они их за неделю все посбивали», — сказал Пашинский.

По его словам, турецкие беспилотники сами по себе не могут работать.

«Bayraktar никакое не чудо-оружие, при мощных системах ПВО он сбивается влёт, и у него никакой боевой эффективности нет», — добавил руководитель ассоциации.