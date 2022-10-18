Абу-Даби, 18 октября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Власти Объединенных Арабских Эмиратов обвинили главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в расистской риторике после его заявлений о «джунглях», сообщает 18 октября Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Министерство иностранных дел ОАЭ осудило скандальные высказывания Боррелля, в которых он сравнил Европу с садом, а остальной мир — с джунглями, заявив, что такая риторика «неуместна и дискриминационна», а также что она «способствует ухудшению климата нетерпимости и дискриминации во всем мире».

Ведомство потребовало письменного объяснения комментариев Боррелля и вызвало Эмиля Паульсена, исполняющего обязанности главы миссии делегации ЕС в ОАЭ.

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