Москва, 18 октября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Число призванных граждан в рамках частичной мобилизации в России не будет превышать отметку в 300 тысяч. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министерство обороны Российской Федерации Частичная мобилизация

«Не может идти речи о превышении общего количества мобилизованных, как сформулировано в указе, до 300 тысяч человек», — сказал Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве останавливаются все мобилизационные мероприятия в связи с их выполнением.